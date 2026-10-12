ErasmusDays, scuole e associazioni raccontano le esperienze europee

Mercoledì 14 ottobre al Museo di Storia Naturale un incontro dedicato ai progetti e alle buone pratiche Erasmus+ con testimonianze dal territorio provinciale e dai partner europei. Al centro la mobilità, la formazione e le opportunità di apprendimento per persone di tutte le età

In occasione degli ErasmusDays 2026, mercoledì 14 ottobre Provincia di Livorno Sviluppo organizza a Livorno l’evento “Progetti e buone pratiche Erasmus+ a Livorno”, presso l’Auditorium Giorgio Kutufà del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (via Roma, 234). L’incontro valorizza le esperienze realizzate sul territorio provinciale con il Programma Erasmus+ da istituzioni, scuole, enti e organizzazioni impegnate nella cooperazione europea, in particolare sottolinea la partecipazione di persone di ogni età, che attraverso la mobilità hanno avuto l’opportunità di apprendere, studiare e formarsi in contesti professionali europei. L’iniziativa dà seguito agli indirizzi della Provincia di Livorno alla propria società in house sulla partecipazione ai principali programmi europei, infatti si svolge durante la settimana degli ErasmusDays (dal 12 al 17 ottobre), allineando il territorio livornese a tutte le realtà che partecipano al Programma in Europa. “Provincia di Livorno Sviluppo prosegue il proprio impegno nei programmi internazionali mettendo al centro le esperienze, le persone e le buone pratiche che contribuiscono a rendere il territorio livornese sempre più aperto alla dimensione europea – afferma Paolo Nanni, amministratore unico di Provincia di Livorno Sviluppo – da molti anni gestiamo progetti finanziati da Erasmus+, il programma più longevo e popolare dell’Unione Europea, che esprime al meglio la cittadinanza europea e i nostri valori comuni. All’iniziativa quest’anno partecipano scuole da tutto il territorio provinciale, enti e associazioni che abbiamo coinvolto nei progetti con persone di ogni età ed organismi europei”.

Il programma dell’evento prevede il saluto della Provincia di Livorno e dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, interventi di istituzioni che si occupano di istruzione e formazione (Ufficio Scolastico Regionale ambito di Livorno, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Conservatorio Mascagni), scuole e associazioni del territorio, che offrono testimonianze e momenti di confronto sulla mobilità, lo scambio internazionale e le reti di collaborazione create con Erasmus+.

Uno spazio è dedicato al confronto tra scuole secondarie superiori: Liceo Enriques, ISIS Buontalenti-Cappellini-Orlando, ITIS Galilei per Livorno, ISIS Polo-Cattaneo per Cecina, ISIS Val di Cornia per Piombino e Isis Foresi per Portoferraio, che raccontano le esperienze di docenti e studenti. Vengono valorizzate anche i progetti di educazione degli adulti con il CPIA1 di Livorno e le mobilità di persone di ogni età svolte da associazioni del territorio: Unitre Rosignano, Auser Livorno, SVS, Gruppo Labronico, Isde Medici per l’ambiente.

All’iniziativa intervengono i partner di Germania, Slovenia, Turchia e Polonia del progetto WINGS+, dedicato all’inclusione delle donne over 65, che Provincia di Livorno Sviluppo porta avanti sul territorio, contribuendo a dare alla giornata una concreta dimensione europea.

Durante l’evento sarà inoltre proiettato un video con i contributi delle scuole per dare voce ai protagonisti, e sarà consegnato un riconoscimento simbolico ai partecipanti per il loro impegno in Erasmus+ sul territorio.

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