“Eravamo immersi nell’azione, è stata una notte incredibile”
"Siamo abituati ai servizi difficili (arresti, incidenti...), ma quando capitano queste cose ti ricordano la bellezza della vita e ti lasciano il sorriso per giorni. È stata un'avventura e una missione incredibile! Il pianto della bellissima S.? Un suono meraviglioso". Il racconto in prima persona di Leo, uno dei soccorritori della Svs intervenuti sul parto a bordo della nave
Quando Enrico ci ha chiamato dicendo: “Leooo, Gabriii, c’è una donna su una nave che sta partorendo” la mia prima reazione è stata: “Ma stai scherzando?!”. Invece era tutto vero! Appena arrivati, abbiamo capito la sfida: vista la situazione, portarla giù per le scale era troppo rischioso. Nel mentre aspettavamo i Vigili del Fuoco per portarla giù, immersi nell’azione: Enrico, che sembrava un polpo per quante cose passava alla dottoressa e all’infermiera; lo stanco morto per i mille piani di scale per recuperare il materiale, in più traduttore con il mio “inglese madrelingua top” per parlare con l’equipaggio totalmente straniero; Gabri che gestiva il tablet dei dati del paziente con una velocità assurda. In mezzo a tutto questo… quel suono meraviglioso: il pianto della bellissima S.! Siamo abituati ai servizi difficili (arresti, incidenti…), ma quando capitano queste cose ti ricordano la bellezza della vita e ti lasciano il sorriso per giorni! È stata un’avventura e una missione incredibile! Complimenti e grazie di cuore al medico Denise Damiano e all’infermiera Anna Lisi: siete state fantastiche! E a Enri e Gabri: siamo stati fantastici! Squadra d’assalto!
