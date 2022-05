Esercitazione antincendi boschivi a Castellaccio-Quercianella

Venerdì 20 maggio la Protezione Civile del Comune di Livorno ha partecipato all’esercitazione antincendi boschivi in località Castellaccio-Quercianella organizzata dalla Regione Toscana – Settore Forestazione. Si è trattata di un’esercitazione per valutare la risposta operativa tra le strutture che operano nel settore. La zona scelta è in prossimità di una cosi detta zona di interfaccia urbano-foresta, aree dove le strutture antropiche (case, campeggi, strade, parcheggi, etc.) si trovano a stretto contatto con l’ambiente forestale. All’esercitazione ha partecipato il personale di Regione Toscana, Comune di Livorno, dell’Unione Montana delle Colline Metallifere, del Comando Provinciale dei vigili del fuoco, della Provincia di Livorno e delle associazioni di volontariato specializzate che fanno parte del complesso sistema dell’antincendio boschivo regionale tra cui Svs, Pubblica Assistenza di Collesalvetti, Rosignano, Cecina e Misericordia di Montenero. Sono state attivate numerose squadre di terra che hanno operato sui settori dell’incendio simulato oltre alla presenza di un elicottero dei Vigili del Fuoco o della flotta regionale .