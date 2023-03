Esercitazione di protezione civile per la Misericordia di Castagneto

Giornata di esercitazione di protezione civile per la Misericordia di Castagneto Carducci quella di sabato 18 marzo. In località "Il Seggio" a Marina di Castagneto i volontari della Confraternita hanno messo in pratica l'uso delle attrezzature utilizzate durante le emergenze

Giornata di esercitazione di protezione civile per la Misericordia di Castagneto Carducci quella di sabato 18 marzo. In località “Il Seggio” a Marina di Castagneto i volontari della Confraternita hanno messo in pratica l’uso delle attrezzature utilizzate durante le emergenze legate alla protezione civile. Tra queste la moto idrovora, il punto luce, il generatore di corrente e i mezzi antincendio boschivo. Una giornata di formazione fondamentale per i tanti che hanno aderito a questa iniziativa formativa e aggregativa nel pieno spirito solidale tipico della Misericordia.

Condividi: