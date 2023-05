Esercitazione di soccorso ed emergenza all’Esselunga

Grazie al supporto del gruppo "Truccatori &Simulatori" della Croce Rossa sono stati realizzati scenari appositamente studiati per testare le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco e dei soccorritori

È andata in scena, nella serata di mercoledì 31 maggio, un’esercitazione di scala reale all’interno dei locali dell’Esselunga di Livorno. I volontari della Croce Rossa Italiana, comitato di Livorno, assieme al Comando dei vigili del fuoco e ai dipendenti dell’azienda Esselunga, hanno testato l’operatività in particolari scenari emergenziali.

Grazie al supporto del gruppo “Truccatori &Simulatori” della Croce Rossa sono stati realizzati scenari appositamente studiati per testare le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco e dei soccorritori. Questa esercitazione rientra nelle attività previste dal protocollo d’intesa siglato ormai da tre anni tra il Comitato CRI e il Comando dei vigili del fuoco di Livorno.

Condividi: