Esordio in tv per Marco con Un mondo fatto di lamentele

Marco, che ringraziamo per la foto e disponibilità, durante una esibizione

Il 26enne si è esibito in uno Stand Up in una delle serate del tour di Comedy Central "Open Mic in tour" ed è stato selezionato per la messa in onda televisiva e social. "Un livornese che si esibisce a Pisa? Mi sono trovato bene, non posso che ringraziare come sono stato accolto dal pubblico pisano"

Esordio in una televisione nazionale, Now Tv, come comico. “E’ stata una bella emozione, sono molto contento” racconta Marco Cavazza. Diplomato all’Iti nel 2015, per il 26enne livornese il debutto sul palco come comico arriva nel 2021 in un locale di Bologna dopo aver frequentato per due anni l’Accademia di recitazione a Roma. Scrive da sempre i propri testi ed è stato quindi suo il monologo Un mondo fatto di lamentele che quest’anno ha portato in una delle serate del tour di Comedy Central “Open Mic in tour“. Marco si è esibito in uno Stand Up, si dice in gergo, al Leningrad Café di Pisa, ad aprile, insieme ad altri comici ed è stato poi selezionato per la messa in onda. E così nel mese di agosto ha debuttato su Now Tv e il 17 settembre lo abbiamo potuto apprezzare sui canali Instagram e YouTube Comedy Italia si Comedy Central. “Un livornese che si esibisce a Pisa? Mi sono trovato bene, non posso che ringraziare come sono stato accolto dal pubblico pisano”.

Condividi: