Etilometro e controlli: una patente ritirata

Controllati 24 veicoli in viale Ippolito Nievo nel weekend dalla polizia municipale. Ecco i risultati

Anche nello scorso week-end la polizia municipale ha effettuato controlli mirati per contrastare la guida in stato di ebbrezza nelle zone considerate più a rischio della città. La pattuglia, dalle 22 alle 3 di notte organizzata in posto fisso, in alta visibilità e dotata di etilometro e pre-test, si è posizionata su viale Ippolito Nievo.

L’azione di presidio ha comportato il controllo di 24 veicoli: dei conducenti controllati, un uomo di 33 anni è risultato alla guida in stato di ebbrezza e per questo gli è stata ritirata la patente di guida.

Altri due conducenti invece, pur essendo risultati positivi all’accertamento con etilometro, non hanno commesso il reato poiché il tasso alcolemico rilevato non superava la soglia prevista.

Nel corso del controllo sono inoltre state contestate altre violazioni per mancato rispetto delle norme del codice della strada in particolare la mancanza di revisione, di copertura assicurativa, la velocità sostenuta, il passaggio con il rosso e il non fermarsi all’alt intimato dagli agenti.