Eugeniu, l’artista del Veliero gigante in legno alla spiaggia della Vela

L'artista del Veliero è Eugeniu, 43 anni, moldavo, elbano di adozione da 24 anni: "Perché questa spiaggia? Quando l'ho notata sono stato subito bene". I pescatori del porto donano le loro reti da pesca per completare l'opera. Sempre qui, un mese fa, aveva realizzato lo Struzzo livornese boia dè

Si chiama il Veliero della libertà e a realizzarlo è stato Eugeniu Tolea, 43 anni, moldavo, elbano di adozione da 24 anni, che abbiamo avuto la fortuna e il piacere di incontrare. Per la sua scultura, l’artista ha scelto la spiaggia della Vela. “Sono tutti legni a km 0 – sorride – Perché proprio qui? Per caso, notando questa spiaggetta sono stato subito bene”. Sempre qui, qualche settimana fa, ha realizzato lo Struzzo livornese boia dè, che il mare poi si è ripreso, mentre il veliero lo ha voluto costruire più a ridosso della spalletta con la speranza che possa resistere alle mareggiate come regalo alla città. “Sì un regalo, per voi” sottolinea al quale hanno contribuito i pescatori del porto donando le reti da pesca con le quali ha così potuto completare l’opera. “Il 70% è tutto incastro, la restante parte avvitatore e viti che porto con me in questo zaino. Ho impiegato 20 ore”. Niente, se pensiamo che per costruire il Vespucci all’Elba, sulla spiaggia di Schiopparello per l’esattezza, c’è voluto un mese. “Sono a Livorno di passaggio – conclude – nei prossimi giorni andrò a Piombino per chiudere il cerchio con l’arcipelago toscano”. Eugeniu invita tutti a seguire la sua pagina YouTube.

