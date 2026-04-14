Eva, la golden retriever amica di Pediatria, ha bisogno di aiuto

Dopo anni trascorsi ad aiutare gli altri in mare, nelle scuole e in ospedale, è lei ora a chiedere sostegno. La proprietaria Barbara ha lanciato un appello e una raccolta fondi

Si chiama Eva, ha sei anni ed è una golden retriever che a Livorno molti conoscono per il suo impegno tra mare e solidarietà. Insieme alla sua proprietaria Barbara, è parte delle unità cinofile della SICS Toscana, la Scuola Italiana Cani Salvataggio, impegnata nella sicurezza sulle spiagge durante l’estate e in attività di protezione civile durante tutto l’anno. Nel tempo è diventata una presenza speciale nel reparto di Pediatria di Livorno, dove ogni martedì porta un po’ di leggerezza ai piccoli pazienti ricoverati. Grazie al suo carattere dolce e alla naturale predisposizione a stare con i più piccoli, è riuscita a creare un legame autentico con tanti giovani pazienti, diventando per loro una compagna di giochi e conforto. Accolta anche dal suo “fratellone” Wall-e, Eva ha rappresentato fin da subito anche un punto di riferimento nella famiglia di Barbara. Da allora, il suo percorso è stato segnato dall’impegno verso gli altri, tra interventi sulle spiagge, attività nelle scuole e visite in ospedale. Nell’ultimo periodo, però, qualcosa è cambiato poiché si è trovata ad affrontare gravi problemi di salute. Per questo Barbara ha lanciato un appello e una raccolta fondi su Gofundme: aiutarla a tornare quella di sempre. Dopo anni trascorsi ad aiutare gli altri – in mare, nelle scuole e tra i bambini in ospedale – oggi è lei ad aver bisogno di sostegno. L’obiettivo è permetterle di superare questo momento difficile e tornare presto a portare sorrisi, proprio come ha sempre fatto: un’eroina silenziosa, del mare e del cuore di tanti livornesi.

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