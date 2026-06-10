Eva si sta riprendendo: “Grazie a tutti per l’affetto ricevuto”

“Si sta riprendendo nelle energie e nel pelo, che i bambini tanto amano, per tornare in corsia. Grazie a tutti per l’affetto ricevuto”. Dopo settimane difficili, arrivano notizie incoraggianti per la dolcissima golden retriever che porta sorrisi ai piccoli pazienti di Pediatria

Buone notizie per Eva, la dolcissima golden retriever della Scuola Italiana Cani Salvataggio che da tempo porta sorrisi e serenità ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Livorno. Dopo un periodo difficile dal punto di vista della salute, sta lentamente recuperando le energie grazie alle cure ricevute e all’affetto di tantissime persone che hanno seguito con apprensione la sua vicenda. A raccontarlo è Barbara Bonaccorsi, sua conduttrice, che ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno dimostrato vicinanza in queste settimane. “Grazie infinite a chi ci è stato accanto in questa tremenda avventura. Il supporto e il calore ricevuto è stato tanto e anche inaspettato”. Eva è diventata negli anni un volto conosciuto e amato dai bambini e dalle loro famiglie grazie al progetto “Un tuffo in corsia” che, insieme a Wall-e, Joe, Teresa Annie e Pablo, la vede impegnata nel regalare momenti di spensieratezza ai piccoli pazienti durante il ricovero. Nonostante il percorso di recupero non sia ancora concluso, i segnali sono incoraggianti. “Abbiamo ancora qualche visita da fare, ma piano piano ci stiamo riprendendo nelle energie… e anche nel bel pelo lungo, morbido e biondo che i bambini tanto amano di lei”. La domanda che tanti si pongono è una sola: tornerà presto in corsia? Per il momento non ci sono ancora certezze. “Sinceramente lo saprò a settembre”, prosegue Barbara. Eva dunque sta meglio, si sta riprendendo e, insieme alla sua famiglia umana, guarda al futuro con l’obiettivo di tornare presto a donare coccole e sorrisi.

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