Eva, tentatrice livornese a Temptation Island

Immagini tratte Witty tv durante il video di presentazione

Nell’edizione di quest’anno di Temptation Island c’è una tentatrice livornese. Scelta per prima dai fidanzati nel corso della puntata d’esordio del reality di successo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia in cui alcune coppie di fidanzati mettono alla prova il loro amore, Eva si è raccontata nel corso di una intervista a Witty Tv. Queste le sue parole: “Ho 28 anni e sto studiando per diventare istruttrice di fitness. Mi piace leggere, andare al mare da buona livornese, allenarmi e andare a cavallo. Caratterialmente mi piace il saper vedere il lato positivo, sempre. In futuro? Mi piacerebbe un giorno avere una famiglia”. La giovane livornese è seguita su Instagram da oltre 11.000 followers.

