Ex Cinema Grande, addio alla discoteca “Big”. I titolari: “Occasione persa per Livorno”

Nella foto l'interno dei locali dell'ex Cinema Grande che si stavano trasformando in discoteca nel progetto dei tre imprenditori Simone Gonnelli, Leonardo Marradini e Michele Bardi

Gli imprenditori in una lettera consegnata ai media: "Il nostro ritiro è un invito alla riflessione su quanto sia importante supportare l’imprenditoria locale e su come il dialogo costruttivo possa trasformare le sfide in opportunità"

In seguito ai recenti fatti che hanno visto l’occupazione dell’ex Cinema Grande gli imprenditori livornesi Simone Gonnelli, Leonardo Marradini e Michele Bardi, a sorpresa, alzano bandiera bianca sul progetto “BIG”, la discoteca-sala convegni-sala concerti, che avrebbero voluto far nascere in quei locali in pieno centro con un progetto di investimenti importante. Ecco la lettera che i tre titolari hanno inviato alle redazioni locali.

“Con grande dispiacere, annunciamo la nostra decisione di ritirarci dal progetto BIG. Abbiamo messo tutto il nostro impegno per portare una nuova realtà multifunzionale nel cuore di Livorno, convinti che BIG avrebbe rappresentato un’innovativa sala concerti, sala convegni e discoteca, in grado di dare lustro e vitalità a un’area abbandonata a se stessa. Tuttavia, il clima di tensione e opposizione che si è creato intorno a questo progetto ha reso impossibile proseguire. Pur avendo cercato di dialogare con i residenti e comprendere le loro preoccupazioni, il recente episodio di occupazione ha ulteriormente complicato la situazione, minando il nostro entusiasmo, la nostra fiducia e le nostre motivazione. Siamo profondamente delusi per non essere riusciti a realizzare la nostra visione e crediamo fermamente che BIG avrebbe potuto rappresentare una grande opportunità per Livorno. Desideriamo ringraziare coloro che hanno sostenuto il nostro progetto e hanno creduto nella nostra visione di una Livorno più viva e inclusiva.

Il nostro ritiro è un invito alla riflessione su quanto sia importante supportare l’imprenditoria locale e su come il dialogo costruttivo possa trasformare le sfide in opportunità. Auguriamo a Livorno il meglio per il futuro e confidiamo che nuove iniziative possano sorgere per arricchire la nostra amata città. Nonostante la nostra rinuncia al progetto BIG, continueremo a impegnarci nelle altre attività che gestiamo a Livorno con la speranza di contribuire positivamente alla vita economica e sociale della città. Tuttavia, siamo preoccupati per il clima di ostilità che si è creato non solo intorno alla discoteca BIG, ma anche nei confronti di uno di noi in particolare, Simone Gonnelli, con attacchi personali che mettono in discussione la sue capacità imprenditoriali. Crediamo fermamente nell’importanza del dialogo costruttivo e ci auguriamo che in futuro si possano creare condizioni più favorevoli per l’imprenditoria locale”.

Simone Gonnelli

Leonardo Marradini

Michele Bardi

