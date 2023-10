Fa gol e lo dedica all’amico scomparso: “Per te Pippi”

La dedica di Leonardo Disegni all'amico scomparso nella foto del responsabile della comunicazione della Sangiovannese 1927, Alessio Cottoni, che ringraziamo per la disponibilità

Il gesto del centrocampista livornese Leonardo Disegni: "E' stato il primo gol da quando Pippi, come lo chiamavamo noi, non c'è più e la prima cosa che ho pensato è stata di dedicarglielo. Non so quanti ne realizzerò ma ogni rete sarà per lui"

Un gol per l’amico Lorenzo Filippi scomparso a luglio in un incidente stradale. Protagonista del gesto è stato Leonardo Disegni che dopo aver segnato ha alzato indici e sguardo al cielo. “E’ stato il primo gol da quando Pippi, come lo chiamavamo, non c’è più ed è una cosa che avevo pensato di fare – spiega il centrocampista livornese della Sangiovannese 1927 che ringraziamo per la disponibilità – non so quanti ne realizzerò ma ogni rete sarà per lui”. Gli amici non lo sapevano ma se lo immaginavano e così quando dai social della società hanno visto la foto di Leonardo gli hanno scritto in tanti per complimentarsi. Si tratta della prima rete in questo campionato di serie D per Leonardo, arrivata domenica 1 ottobre alla quarta giornata contro Real Forte Querceta. Una rete che tra l’altro è valsa la vittoria e “la prima cosa che ho pensato è stata di dedicarla a Pippi come lo chiamavamo noi. Eravamo amici da più di 10 anni, ci siamo conosciuti al mare. Ha lasciato un vuoto enorme perché quando lui c’era, fisicamente lo vedevi e ti piaceva stare con lui sempre sorridente e solare”.

