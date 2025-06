Fabbricotti, Antignano, Banditella, Pontino, Venezia, Cigna, Montenero: 34 nuove sanzioni degli Ispettori Ambientali

Ancora controlli, sanzioni e attività di sensibilizzazione da parte di Aamps/Retiambiente in sinergia con la polizia municipale e il servizio SegnalaLI e con la collaborazione dei Consigli di Zona

Proseguono incessantemente le attività degli Ispettori Ambientali di Aamps/Retiambiente in stretto raccordo con la polizia municipale, il servizio SegnalaLI e la collaborazione dei Consigli di Zona del Comune di Livorno. Nei giorni scorsi sono state elevate ulteriori 34 sanzioni, tra utenze domestiche e non domestiche, che non avevano differenziato correttamente i rifiuti, non se ne erano disfatte correttamente o li avevano abbandonati. In quest’occasione le attività si sono concentrate nei quartieri Fabbricotti, Antignano, Banditella, Pontino, San Marco, Venezia, Cigna, Montenero, Centro nelle seguenti strade: via Goito, via Puini, via del Governatore, via Lega, scali S. Lorenzo, via Solferino, via Palestro, via della Cappellina, via Carraia, scali Finocchietti, via strozzi, via Borra, via Pian di Rota, via di Montenero, via delle Galere, piazza XX Settembre, via Pieroni, Largo Duomo e via Grande. Le operazioni sono state realizzate con il coordinamento dell’Assessorato alla gestione dei rifiuti e igiene ambientale in linea con quanto prescritto dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, anche per l’eventuale avvio delle indagini della polizia municipale che prefigurano potenziali reati di natura penale ai sensi del D.L. n. 105 del 2023.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: [email protected]

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: [email protected]; [email protected], [email protected]; numero verde 800-031.266, pagine facebook e instagram “Aamps Livorno”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©