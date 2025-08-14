Fabio conquista l’oro ai campionati mondiali master di Canoa Sprint

Foto inviate nel comunicato stampa del 14 agosto

Fabio Murra si è conferma campione del mondo nella gara K2 500m Mix Master 35-39, insieme alla compagna di squadra Ingrid Agostelli, con sorpasso decisivo a pochi metri dal traguardo. Murra torna dal Portogallo anche con un argento e un bronzo: “Medaglie frutto di costanza e lavoro. Ora voglio continuare a crescere e farmi trovare pronto per le sfide future"

L’atleta livornese Fabio Murra, insieme a Ingrid Agostelli e Alessia Ferrari, ha guidato la storica Unione Canottieri Livornesi a un bottino internazionale di otto medaglie ai Campionati Mondiali Master di Canoa Sprint 2025, disputati dal 29 al 31 luglio sulle acque di Montemor-o-Velho, in Portogallo. La trasferta per la delegazione livornese è iniziata sabato 27 luglio, con la partenza in aereo verso il Portogallo. Arrivati in anticipo di qualche giorno, i tre portacolori hanno potuto provare il campo gara e rifinire la preparazione soprattutto nelle prove in equipaggio. “Prima della prima gara c’era tensione, ma anche fiducia – racconta Murra – sapevo di poter fare bene e confermare le ottime prove dell’anno precedente”. Il momento più alto è arrivato nel K2 500m Mix Master 35-39, dove Murra e Agostelli si sono confermati campioni del mondo dopo un finale da brividi. Partiti fortissimo, i due italiani si sono ritrovati al comando, ma nel tratto centrale la Germania ha rimontato e preso la testa. Negli ultimi 150 metri, la coppia Murra–Agostelli ha reagito con determinazione, trovando la spinta per un sorpasso decisivo a pochi metri dal traguardo. “È stata una vittoria durissima – spiega Murra – negli ultimi metri abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo”. Non meno emozionante il K1 200m 35-39, dove Murra ha conquistato il bronzo in una gara di altissima tensione. Un testa a testa dall’inizio alla fine, risolto solo al photofinish: il colpo di reni finale gli ha permesso di precedere lo spagnolo di appena quattro centesimi con l’argento distante pochi decimi. Completano il bottino personale un argento nel K2 200m Mix 35-39 ancora con Agostelli – arrivo serratissimo con tre barche in pochi decimi – il quinto posto nel K1 500m 35-39 e il quinto posto nel K2 200m 35-39 con Manuel Greco. Agostelli è stata protagonista anche nelle gare individuali, con argento nel K1 200m 35-39 e bronzo nel K1 500m 35-39, oltre al bronzo nel K2 500m 35-39 femminile con Alessia Ferrari. “Con Ingrid c’è una grande intesa – spiega Murra – io porto sicurezza in gara, lei mette una forza fisica e una tecnica che fanno la differenza. Siamo un equipaggio molto equilibrato, anche con le differenze uomo-donna tipiche del K2 Mix”.

Ferrari, al rientro dopo anni di pausa dalla canoa, ha brillato con due bronzi nelle gare individuali (K1 200m e 500m categoria 40-44), il bronzo nel K2 500m 35-39 con Agostelli e un terzo posto nel K2 500m Mix 35-39 con Antonio Dessena. “Alessia è stata una forza della natura – commenta Murra – piena di energia, pronta a farci sorridere e, in trasferta, anche la nostra cuoca”. Il gruppo italiano, composto da atleti provenienti da tutta la penisola, ha concluso il Mondiale al 4° posto del medagliere con un totale di 23 medaglie (10 ori, 4 argenti, 9 bronzi), migliorando nettamente il risultato dell’anno scorso a Plovdiv. Per Murra, tornare dal Portogallo con un oro, un argento e un bronzo ha un significato speciale: “È un premio alla costanza e al lavoro. Ogni gara aveva la sua storia, e sono orgoglioso di come le abbiamo affrontate. Ora voglio continuare a crescere e farmi trovare pronto per le sfide future”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©