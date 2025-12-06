Fabio Donati alla terza finale mondiale Oceanman a Dubai

“Non bisogna dare niente per scontato. Alla mia terza finale mondiale, rimanere tra i primi 5 atleti al mondo nella mia categoria è per me motivo di orgoglio”. Complimenti al livornese Fabio Donati che oggi ha partecipato alla sua terza finale mondiale Oceanman, la più grande manifestazione internazionale di acque libere del mondo che per la seconda volta si è svolta a Dubai sulla spiaggia di Kate Beach. Questa edizione 2025 ha battuto ogni record con oltre 2.800 nuotatori da 93 nazionalità. Presenti all’evento campioni olimpici e oltre 1.200 campioni nazionali. Tra questi anche Fabio, atleta master di 68 anni, che ha concluso la gara sprint di 2000 metri al 5° posto di categoria (60-69) e 116° assoluto. Fabio si allena al Gabbiano e quindi ha portato in gara anche un po’ di Ardenza a Dubai. “Chi sa che prima o poi riesca a salire sul podio. Di certo fin quando mi diverto ci provo ancora”.

