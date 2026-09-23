Fabrizio Torsi sorprende un ladro in casa: “L’ho affrontato”
Ringraziamo Fabrizio per la disponibilità
L'uomo cercava soldi e prima di fuggire ha restituito una borsa. “Sono una persona buona ma sapere di non poter difendere la mia famiglia mi fa incazzare. Per fortuna non aveva coltelli e pistole”
Un pomeriggio che difficilmente Fabrizio Torsi e sua moglie dimenticheranno. Intorno alle 17 di ieri martedì 22 settembre un uomo è riuscito a entrare nella loro abitazione, nel quartiere Stazione, mentre i due si trovavano in casa e stavano parlando in cucina. “Credevo fosse il gatto o la canina e invece era lui – racconta – L’ho affrontato senza pensarci e l’ho invitato ad andarsene”. L’uomo era entrato nell’abitazione cercando soldi. Quando si è accorto di essere stato scoperto, avrebbe chiesto scusa, pronunciando anche la frase “sono uno stupido”. Aveva sottratto una borsa e prima di lasciare l’abitazione l’ha restituita, per poi allontanarsi. Fabrizio, che ringraziamo per la disponibilità, ha immediatamente chiamato il 112 avvisando anche i vicini. È soprattutto la paura il sentimento che resta dopo quanto accaduto. “Fortuna che non aveva coltelli e pistole. Sapere di non potermi difendere o difendere la mia famiglia mi fa incazzare. Non sono cattivo o aggressivo, sono una persona buona e lo sarei anche in piedi. Ma in piedi non sono e mi rendo conto che così posso fare ben poco se non subire”.
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