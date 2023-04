“Facilitatori Ambientali”, 40 controlli il primo giorno. Numerosi gli adesivi “verdi”

In questa prima uscita (sono previsti 12.000 controlli su tutto il territorio comunale in 300 giorni lavorativi) sono stati applicati sui contenitori per la raccolta differenziata soprattutto gli adesivi di colore giallo con la dicitura “Non bene, sai fare meglio”. Due casi invece da cartellino "rosso" con su scritto “Attenzione, i rifiuti presenti nel contenitore non sono quelli giusti"

Avvalendosi di una dettagliata programmazione i “Facilitatori Ambientali”, presentati ieri in Comune in Comune dal sindaco Luca Salvetti, dall’assessora all’Ambiente Giovanna Cepparello, dall’Amministratore Unico di Aamps/RetiAmbiente e dal Direttore Generale di Aamps/RetiAmbiente Raffaele Alessandri, hanno realizzato quest’oggi 40 controlli sul corretto conferimento dei rifiuti nel quartiere Banditella.

Oltre ad effettuare le verifiche a campione e a registrare i contenuti dei contenitori per la raccolta differenziata a disposizione di alcuni condomìni in piazza 185° Reggimento Artiglieria Folgore, via Sommati, via Spolidoro, Via Sarti, via Provenzal, via Lega, via Gozzer, piazza Li Gobbi, via Puini, via Signorini, via Catanzaro e via Kulczycki, hanno dialogato con decine di cittadini interessati ad avere informazioni sulla raccolta differenziata, sul sistema di tariffazione puntuale in vigore in quell’area da gennaio e a ritirare i nuovi “Quaderno sul corretto conferimento dei rifiuti” e la rubrica “Dove lo butto, dalla A alla Z”.

In questa prima uscita (sono previsti 12.000 controlli su tutto il territorio comunale in 300 giorni lavorativi) sono stati applicati sui contenitori per la raccolta differenziata soprattutto gli adesivi di colore giallo con la dicitura “Non bene, sai fare meglio”, anche se sono risultati numerosi gli adesivi di colore verde con scritto “Bravi, la vostra raccolta differenziata è di ottima qualità”.

Si segnala, però, che l’Ispettore Ambientale, presente sul posto per coordinare il lavoro dei “Facilitatori Ambientali”, ha individuato nell’occasione due utenze intente ad abbandonare i rifiuti sul suolo pubblico. In questo caso non è stato applicato l’adesivo di colore rosso con su scritto “Attenzione, i rifiuti presenti nel contenitore non sono quelli giusti” ma ne è conseguito direttamente il coinvolgimento della Polizia Municipale per l’avvio dello specifico iter sanzionatorio.

