Falso allarme bomba in via di Salviano
L'intervento degli artificieri ha escluso la presenza di un ordigno: si trattava di una bottiglia contenente liquido. A dare l'allarme è stata la conducente della vettura
Momenti di apprensione questa mattina, mercoledì 23 settembre, in via di Salviano, dove è stato segnalato un oggetto sospetto posizionato accanto alla portiera di un’auto parcheggiata. A dare l’allarme è stata la conducente della vettura. La donna aveva parcheggiato intorno alle 7.45 e si era successivamente allontanata. Al suo ritorno, poco dopo le 8.15, si è accorta della presenza dell’oggetto proprio vicino alla portiera. Con grande freddezza e lucidità, la donna ha evitato di toccarlo e ha immediatamente avvertito il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia e la polizia municipale, che hanno transennato l’area per motivi di sicurezza, in attesa degli specialisti. Poco dopo sono arrivati gli artificieri dei carabinieri, che hanno raggiunto l’oggetto e proceduto alle operazioni necessarie per metterlo in sicurezza. L’intervento si è concluso con esito positivo: non si trattava di un ordigno, ma di una bottiglia contenente del liquido. L’allarme è quindi rientrato e l’area è stata restituita alla normale circolazione. Sul posto, in via precauzionale, erano sopraggiunti Svs e vigili del fuoco.
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