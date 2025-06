Farmacista al telefono con il 112 rianima un uomo: “È stato un lavoro di squadra”

Il dottore Federico Frullano, che ringraziamo per la disponibilità

“È stato un lavoro di squadra. L’ho iniziato io ma non lo avrei mai finito se non avessi avuto l’aiuto di altre persone”. A parlare è il farmacista e titolare della farmacia Culla in via del Mare, Federico Frullano, che ieri mattina 3 giugno è stato protagonista di un soccorso. “Stavo camminando dalla farmacia all’ufficio – racconta il dottor Frullano, che ringraziamo per la disponibilità – quando sono stato fermato da una signora che mi ha fatto notare un uomo sdraiato nei giardini degli ambulatori medici vicini. Quando sono arrivato mi sono reso conto che era privo di coscienza”. Frullano ha quindi chiamato il numero unico di emergenza 112 e al telefono in viva voce con l’operatore ha iniziato le manovre rianimatorie. “Sapevo come muovermi perché da poco ho concluso il corso di formazione di primo soccorso organizzato da Federfarma Livorno, anche se era la prima volta che mi trovavo in una situazione, diciamo, reale”. Nel frattempo hanno raggiunto Frullano il medico di famiglia dottoressa Salvucci, la farmacista e collega Brusadin, alcune operatrici della Casa della Salute con il defibrillatore e il 118 con la dottoressa Damiano. “Il tutto si è svolto in pochissimi minuti dal momento della mia chiamata. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato al soccorso permettendo al signore, al quale auguro una pronta guarigione, di riprendere conoscenza”.

