Fatti di Pisa. La Giunta Comunale di Livorno: “Vicini agli studenti”

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa a firma della Giunta Comunale del Comune di Livorno in seguito ai fatti di Pisa.

“Le immagini e le testimonianze che arrivano dagli studenti di Pisa sono inquietanti. Ragazzi e ragazze, in alcuni casi minorenni, che manifestavano la loro solidarietà per il popolo palestinese sono stati caricati e feriti dalla polizia. Tutto questo è avvenuto davanti all’ingresso di un liceo, sotto gli occhi sconcertati e spaventati di insegnanti e compagni di classe che in queste ore stanno diffondendo messaggi utili alla ricostruzione dell’accaduto. Si è ricorsi alla violenza nei confronti di ragazzi inermi e questo non può essere in alcun modo giustificato. In queste ore arrivano notizie di episodi analoghi in altre città. Occorre che sia fatta subito chiarezza e che vengano appurate le responsabilità di questi gravissimi episodi di violenza. Oltre a condannare queste cariche, vogliamo esprimere la nostra vicinanza ai ragazzi e alle ragazze coinvolte, alle loro famiglie e a tutti coloro che hanno assistito a queste scene sconcertanti”.

