Fede nuziale smarrita a Fabbricotti
Foto AI
L'appello dell'uomo: "Spero che chi l'ha trovata capisca il valore affettivo che ha per me e per mia moglie. Sarebbe bellissimo poterla riavere". All'interno è presente il nome della moglie, Roberta, accompagnato dalla data del matrimonio, "9 aprile 1983"
Una fede nuziale persa e un appello alla città nella speranza che qualcuno possa averla trovata. A lanciarlo è Riccardo, il livornese che mercoledì mattina 27 giugno l’ha smarrita, probabilmente nel quartiere Fabbricotti. Per questo ha deciso di rivolgersi ai cittadini attraverso un appello pubblico. L’anello presenta un’incisione all’interno particolarmente significativa: il nome della moglie, Roberta, accompagnato dalla data del matrimonio, “9 aprile 1983”. “Non è tanto una questione economica quanto affettiva – spiega l’uomo – Rappresenta oltre quarant’anni di vita insieme e per me ha un valore che va ben oltre quello dell’oro. Ho già contattato l’Ufficio Oggetti Smarriti e sono in attesa di risposte”. L’auspicio è che qualcuno possa averla trovata e voglia restituirla. “Spero che chi l’ha trovata capisca il valore affettivo che ha per me e per mia moglie. Sarebbe bellissimo poterla riavere”. Chiunque avesse informazioni o avesse rinvenuto la fede nuziale smarrita può contattare la redazione tramite la mail [email protected].
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