Federica Garaffa Cristiani diventa testimonial nazionale di Imprendigreen

La presidente provinciale Fipe Confcommercio Livorno è diventata testimonial ufficiale del progetto ideato da Fipe Confcommercio che accompagna le imprese del terziario nella transizione ecologica essendo la Pasticceria Cristiani, di cui è titolare con il marito Sergio Cristiani, tra le imprese, come si legge in un comunicato, che più si sono spese in azioni di riduzione del consumo energetico

La presidente della Fipe Confcommercio provinciale di Livorno, Federica Garaffa Cristiani, diventa testimonial nazionale del progetto Imprendigreen che accompagna le imprese del terziario di mercato nella transizione ecologica. Come si legge in un comunicato stampa del 28 marzo, nella sede nazionale Confcommercio, a Roma, si è tenuta la presentazione del progetto Imprendigreen, ideato dalla associazione di categoria con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Avviato all’inizio del 2022 e realizzato nell’ambito della sostenibilità ambientale in collaborazione con la Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa ed Enea, Imprendigreen vuole sensibilizzare, qualificare, formare e accompagnare le imprese del terziario di mercato nella transizione ecologica. Federica Garaffa, presidente provinciale Fipe Confcommercio, è diventata testimonial ufficiale del progetto, essendo la Pasticceria Cristiani, di cui è titolare con il marito Sergio Cristiani, tra le imprese che più si sono spese in azioni di riduzione del consumo energetico. Confcommercio ha condotto un’indagine sulla sostenibilità ambientale e gli investimenti green tra le imprese associate, rivelando che oltre il 50% delle imprese del terziario che investono in green hanno tra i 7 e i 15 dipendenti.

Buone notizie arrivano anche dal fronte delle imprese giovani: il 90% dei giovani imprenditori italiani dichiara di voler promuovere la sostenibilità come parte integrante delle proprie attività. Il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha elogiato l’Italia per essere all’avanguardia nella transizione ecologica e ha plaudito a Confcommercio per l’iniziativa. Federica Garaffa Cristiani spiega che con Imprendigreen è semplice valutare l’impatto ambientale della propria impresa, nell’ottica di migliorare i consumi. “La certificazione gratuita di Imprendigreen mi ha anche aiutato a ottenere finanziamenti per l’efficientamento energetico”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©