Federico Parlanti inviato speciale di Striscia la notizia

Il fuoriclasse dei Mayor (cit. Lamberto Giannini) Federico Parlanti arricchisce ulteriormente il suo percorso professionale con un nuovo ruolo al fianco dell'amico e collega radiofonico Paolo Ruffini

Attore, speaker radiofonico e ora inviato speciale di Striscia la notizia. Il fuoriclasse dei Mayor von Frinzius (cit. Lamberto Giannini dello scorso dicembre commentando la consegna del Premio Eccellenze Italiane 2025) Federico Parlanti arricchisce ulteriormente il suo percorso professionale con un nuovo ruolo. Domani sera infatti lo vedremo in prima serata su Canale 5 al fianco dell’amico e collega radiofonico Paolo Ruffini consegnare le celebri “merdine” di Brumotti a chi parcheggia nei posti riservati alle persone con disabilità. Cosa dobbiamo aspettarci? “Ero il suo coach durante il servizio – spiega Giannini – Chico ha tenuto il suo solito atteggiamento apparentemente indolente, in realtà da grande mestierante. Brontolava per il freddo…”.

