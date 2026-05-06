Federico Parlanti presentatore insieme ad Amadeus all’Arena di Verona
Foto inviata dalla compagnia Mayor von Frinzius che ringraziamo per la disponibilità
L'attore livornese dei Mayor affiancherà il popolare presentatore tv nella conduzione de La Grande Sfida – InConTrArti, uno spettacolo che unisce intrattenimento e inclusione
Chico non finisce mai di stupire. Non sarà soltanto la presenza di un big della televisione come Amadeus ad attirare l’attenzione sull’Arena di Verona il 15 maggio. A condividere il palco nella conduzione de La Grande Sfida – InConTrArti ci sarà infatti Federico Parlanti. Se il celebre presentatore rappresenta la popolarità e il grande intrattenimento televisivo, dall’altra l’attore teatrale e speaker radiofonico livornese incarna l’anima più autentica della manifestazione. Il risultato sarà una conduzione a due voci che rifletterà perfettamente lo spirito della serata: uno spettacolo con oltre 200 artisti pensato non solo per far divertire il pubblico, ma per raccontare e sostenere l’inclusione. Saliranno sul palco tanti ospiti tra cui i Mayor von Frinzius, la compagnia teatrale di cui Parlanti fa parte. L’intero incasso è destinato a progetti sociali legati a disabilità e inclusione.
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