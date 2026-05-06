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Federico Parlanti presentatore insieme ad Amadeus all’Arena di Verona

Mercoledì 6 Maggio 2026 — 15:45

Foto inviata dalla compagnia Mayor von Frinzius che ringraziamo per la disponibilità

L'attore livornese dei Mayor affiancherà il popolare presentatore tv nella conduzione de La Grande Sfida – InConTrArti, uno spettacolo che unisce intrattenimento e inclusione

Chico non finisce mai di stupire. Non sarà soltanto la presenza di un big della televisione come Amadeus ad attirare l’attenzione sull’Arena di Verona il 15 maggio. A condividere il palco nella conduzione de La Grande Sfida – InConTrArti ci sarà infatti Federico Parlanti. Se il celebre presentatore rappresenta la popolarità e il grande intrattenimento televisivo, dall’altra l’attore teatrale e speaker radiofonico livornese incarna l’anima più autentica della manifestazione. Il risultato sarà una conduzione a due voci che rifletterà perfettamente lo spirito della serata: uno spettacolo con oltre 200 artisti pensato non solo per far divertire il pubblico, ma per raccontare e sostenere l’inclusione. Saliranno sul palco tanti ospiti tra cui i Mayor von Frinzius, la compagnia teatrale di cui Parlanti fa parte. L’intero incasso è destinato a progetti sociali legati a disabilità e inclusione.

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