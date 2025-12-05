Federico Parlanti tra le 100 eccellenze italiane 2025

Entusiasta Lamberto Giannini: "È il nostro fuoriclasse, il Cr7 dei Mayor. Sono in un brodo di giuggiole. Se lo merita. Dalla radio alla tv passando per il cinema il nostro Federico ha capacità incredibili"

Il compleanno per i 50 anni compiuti il 14 novembre scorso è già alle spalle per Federico Parlanti. “Chico” oggi era a Montecitorio per ricevere il Premio d’eccellenza 2025, un prestigioso riconoscimento che premiava 100 protagonisti della migliore Italia. Attore, doppiatore, speaker radiofonico e chi più ne ha più ne metta, Parlanti è ormai riconosciuto in tutta Italia per il suo ruolo di punta all’interno della Mayor Von Frinzius e di Din Don Down, due realtà grazie alle quali sta solcando i più grandi palchi italiani. Entusiasta Lamberto Giannini: “E’ contento matto. Se lo merita: dalla radio alla tv passando per il cinema il nostro Federico ha capacità incredibili. Sono in un brodo di giuggiole. Chi l’avrebbe mai detto? È il nostro fuoriclasse, il CR7 dei Mayor. Questo è un premio personale che sentiamo anche un po’ nostro. Sono felicissimo e orgogliosissimo”. Infine è stato il proprio il diretto interessato a ironizzare sul look elegante sfoggiato per l’occasione: “In giacca e cravatta sembro il controllore del treno”.

