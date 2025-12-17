Federico rianimato dai colleghi: “Avete salvato la vita a mio marito”

La moglie Alessia Cespuglio: "Avete salvato la sua vita e anche la nostra e di tutta la sua famiglia. Grazie per la vostra prontezza e il vostro amore. Siete un esempio"

Federico Neri, marito dell’attrice Alessia Cespuglio, la mattina del 5 novembre si reca al lavoro a Montacchiello alla Levante Logistica, ditta che collabora con Amazon per la consegna dei pacchi. Poco dopo l’inizio del turno ha un malore e si accascia a terra. Accorrono subito il collega Giacomo Gaggini e Francesco Di Sacco, dipendente della Logistica e Distribuzione che lavora anch’essa per Amazon. Poco dopo arriva Cosmin Mihai, un altro dipendente della Levante. I tre capiscono la gravità della situazione e cominciano subito le manovre di rianimazione dandosi il cambio nel massaggio cardiaco. In tanti altri accorrono tra cui il supervisore Alan Mancini, che coordina insieme a Andrea Giachini, Andrea Contatore e Mattia Soldaini, l’arrivo del DAE (defibrillatore) presente ad Amazon. Nessuno si fa prendere dal panico. L’unica cosa che conta è salvare la vita a Federico. Tre scariche e finalmente Neri riprende conoscenza per poi essere portato d’urgenza a Cisanello. Come hanno confermato i dottori, l’intervento tempestivo gli ha salvato la vita. Da quel momento comincia un’ondata travolgente di affetto e vicinanza di tutta la Levante Logistica, a cominciare dal direttore Donato Violante. Violante tiene a sottolineare: “È stato fatto quanto più possibile per il bene di Federico e ci ha fatto prendere coscienza dell’importanza della formazione dei corsi di primo soccorso. Ci stiamo già muovendo per farli ai dipendenti”. “Quello che è successo è stato straordinario – scrive Alessia Cespuglio – Non solo avete salvato la vita di mio marito, ma anche la nostra e quelle di tutta la sua famiglia. Grazie per la vostra prontezza, grazie per la vostra efficienza, grazie per la vostra preparazione, grazie per la vostra umanità, grazie per il vostro amore e affetto. Tutto questo non è scontato. Dovete essere da esempio. Credo che sia importante raccontare questa storia. Grazie ancora”. Neri, dopo due settimane, è stato dimesso dall’ospedale.

