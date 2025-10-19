Federmanager Livorno, Mura è il nuovo presidente

Dopo 25 anni alla guida di Federmanager Livorno, Claudio Tonci passa il testimone a Massimo Mura, manager di lungo corso nel settore portuale e marittimo

Cambio al vertice di Federmanager Livorno. Lunedì 6 ottobre 2025 il Consiglio Direttivo ha eletto Massimo Mura come nuovo presidente, che subentra a Claudio Tonci, alla guida della sede livornese dell’associazione per ben 25 anni.

Figura di grande esperienza nel settore portuale e marittimo, Mura ha maturato una lunga carriera all’interno del gruppo Moby–Onorato, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino alla carica di direttore commerciale, per poi assumere l’incarico di amministratore delegato di Tirrenia S.p.A.. Ha inoltre fatto parte dei consigli di amministrazione di Stazioni Marittime Genova S.p.A. e Terminal Traghetti Napoli S.r.l., e attualmente è vicepresidente e amministratore delegato di Sinergest Porto Olbia S.p.A.

Nel suo intervento dopo l’elezione, Mura ha delineato la linea guida del suo mandato, improntata alla responsabilità collettiva dei membri del consiglio direttivo e a una distribuzione di deleghe tematiche. Le priorità individuate riguardano:

il potenziamento del supporto e dell’assistenza agli iscritti ;

il rafforzamento dei rapporti con le aziende dell’area industriale , portuale e logistica;

le attività di proselitismo e di valorizzazione dell'area femminile ;

la promozione di eventi tematici ;

la cura dei rapporti con la federazione regionale e nazionale, oltre che con enti, associazioni e istituzioni.

Il Consiglio Direttivo di Federmanager Livorno ha espresso un sentito ringraziamento al presidente uscente Claudio Tonci, riconoscendone l’impegno e la dedizione che in un quarto di secolo hanno contribuito a rendere l’associazione un punto di riferimento solido per manager e aziende del territorio.

Con altrettanto affetto, il Consiglio ha accolto Massimo Mura, al quale sono stati rivolti i più sinceri auguri di buon lavoro: «Siamo certi – si legge nella nota – che insieme continueremo a far crescere Federmanager Livorno, nel segno della collaborazione e dell’innovazione».

