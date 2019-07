Ferita nell’incidente, il furgone non si ferma. “Aiutateci a rintracciare l’autista”

Chiunque si fosse trovato a transitare in zona e fosse in grado di fornire indizi utili alla identificazione del responsabile, è pregato di contattare la Polizia Municipale al numero 0586/980260

Mediagallery

L’Amministrazione Comunale informa che la polizia municipale di Collesalvetti sta cercando testimoni di un sinistro stradale avvenuto la mattina di mercoledì 17 Luglio alle 6.20 a Stagno – via Aurelia, all’altezza della rotatoria di collegamento con la Variante Aurelia.

Nel sinistro sono state coinvolte una ragazza alla guida di una Ford Fiesta, che ha riportato lesioni, ed un furgone cassonato di colore bianco il cui conducente si è allontanato senza prestare alcun soccorso.

Chiunque si fosse trovato a transitare in zona e fosse in grado di fornire indizi utili alla identificazione del responsabile, è pregato di contattare la polizia municipale o direttamente alla sede di Collesalvetti (via Bixio, 60) o telefonicamente ai numeri 0586/980260 – 0586/980264.