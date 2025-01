Festa del Voto, corona di fiori all’immagine della Madonna in piazza Grande

Festa del Voto. Posizionata il 27 gennaio dai vigili del fuoco, prima delle ore 17.30 per via del vento, la corona di fiori all’immagine della Madonna in piazza Grande in ricordo della promessa fatta a Maria, nel 1742, di non iniziare il carnevale se non dopo quella data, di offrire la cera sotto l’immagine della Vergine al Santuario di Montenero e di recarsi alla Messa per ringraziarla di aver salvato la città dal terremoto.

