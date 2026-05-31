Festa della Repubblica, il faro si tinge di tricolore
il celebre Fanale si vestirà dei colori della bandiera italiana: il fascio luminoso tricolore sarà visibile dalle 21 di lunedì 1° giugno e per tutta la notte del 2 giugno, offrendo ai cittadini, ai visitatori e a quanti navigheranno lungo la costa uno spettacolo suggestivo e carico di significato
In occasione delle celebrazioni per il 79° anniversario della Festa della Repubblica Italiana, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e la Marina Militare, attraverso MARIFARI – Servizio Fari e Segnalamenti Marittimi, inaugureranno la nuova illuminazione scenografica del Faro di Livorno, uno dei simboli più rappresentativi della città e della sua tradizione marittima.
Per l’occasione il celebre Fanale si vestirà dei colori della bandiera italiana: il fascio luminoso tricolore sarà visibile dalle 21 di lunedì 1° giugno e per tutta la notte del 2 giugno, offrendo ai cittadini, ai visitatori e a quanti navigheranno lungo la costa uno spettacolo suggestivo e carico di significato.
L’iniziativa è il risultato di una proficua collaborazione istituzionale tra l’Autorità di Sistema Portuale e la Marina Militare, che negli ultimi anni hanno lavorato congiuntamente alla valorizzazione e alla riqualificazione del faro, contribuendo a restituire pieno decoro e prestigio al monumento.
“L’accensione del nostro storico Fanale con i colori della bandiera italiana rappresenta un momento di profonda emozione e di altissimo valore simbolico per l’intera comunità” ha dichiarato il presidente dell’AdSP, Davide Gariglio, che ha aggiunto: “L’inziiativa vuole essere non soltanto un omaggio alla Repubblica Italiana, ma anche un segno tangibile dell’impegno condiviso delle istituzioni nella tutela e valorizzazione dei simboli del mare, della navigazione e dell’identità portuale nazionale”.
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