Festa di compleanno al Mare dei Ricordi per Sergio “Manolesta” Lenzi

Ringraziamo la moglie Giuliana per la disponibilità. Nella prima foto Elia, il nipote di Sergio, mentre posa la pietra tra le onde

Le musiche più amate da Sergio, scelte dal figlio Luca, hanno accompagnato i momenti della serata organizzata dalla moglie Giuliana: il brindisi iniziale, una poesia e infine la pietra affidata alle onde dal nipote Elia con inciso il nome con cui desiderava essere ricordato. Oggi, martedì 18 agosto, avrebbe compiuto 79 anni

Ci sono compleanni che continuano a essere festeggiati anche quando chi dovrebbe spegnere le candeline non c’è più. Perché il tempo può cambiare le abitudini, ma non cancella l’affetto, i ricordi e quella voglia di ritrovarsi insieme per celebrare una vita. Martedì 18 agosto Sergio Lenzi avrebbe compiuto 79 anni e la moglie Giuliana, che ringraziamo per la disponibilità, ha scelto di ricordarlo proprio nel giorno del suo compleanno, in un luogo che parla di mare, di Livorno e di memoria: il Mare dei Ricordi. Il figlio Luca aveva preparato una playlist con le musiche più amate da Sergio, accompagnando i momenti della serata. Poi il brindisi, con vino bianco, per alzare i calici alla sua vita e a quella vita che tanto amava. È stata quindi letta una poesia in suo onore, prima del momento più simbolico della serata: il nipote Elia ha posato la pietra tra le onde, affidando al mare il nome con cui Sergio desiderava essere ricordato: “Manolesta”. Un momento che Giuliana descrive come “commovente, festoso”. Sergio è stato così onorato nel giorno del suo compleanno, circondato dalle persone che gli hanno voluto bene. Familiari, amiche e amici sono rimasti insieme al Mare dei Ricordi fino all’ora del tramonto, lasciando che fosse il mare a fare da cornice a quel momento. “Brinderemo alla sua vita e alla vita che tanto amava”, aveva detto Giuliana invitando chiunque lo desiderasse a condividere quel momento.

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