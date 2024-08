Festa di compleanno per la figlia scomparsa Erika

Il 3 agosto avrebbe compiuto 24 anni e per l'occasione i genitori Daniele e Barbara, che ringraziamo per la disponibilità, insieme ai familiari e agli amici hanno voluto ricordarla con una piccola festa di compleanno alla Scalinata di Antignano. I genitori: "Nei nostri cuori sei sempre presente e vogliamo continuare a gridare al mondo: auguri piccola dolce Erikina, certi che un giorno ti ritroveremo e continueremo oltre questa vita, ciò che ci è stato negato qui"

Il 3 agosto avrebbe compiuto 24 anni e per l’occasione i genitori Daniele e Barbara insieme ai familiari e agli amici hanno voluto ricordare la figlia Erika, scomparsa nel 2019, con una piccola festa di compleanno alla Scalinata di Antignano: un appuntamento fisso per la famiglia prima di rientrare a casa, un luogo che dopo essere diventato il Mare dei Ricordi grazie a Mario Bartoli custodisce la pietra con il nome Erika una delle prime adagiate in mare nel maggio 2020.

Qui, davanti alla foto di Erika al centro, un palloncino rosso con l’età da un lato e un gruppo di palloncini bianchi e rosa dall’altro lato, i presenti hanno lasciato andare tanti palloncini bianchi gridando “auguri”. “Fa male, troppo male sapere che è è il quinto compleanno che festeggia lontano da questa terra – spiegano i genitori che ringraziamo per la disponibilità – E’ una storia tanto dolorosa che ha distrutto le nostre vite. Ma nonostante le enormi difficoltà per affrontare ogni singolo giorno di questa nostra non più vita, noi continueremo a festeggiare il tuo compleanno perché nei nostri cuori sei sempre presente e vogliamo continuare a gridare al mondo auguri piccola dolce Erikina. Certi che un giorno ti ritroveremo e continueremo oltre questa vita, ciò che ci è stato negato qui”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©