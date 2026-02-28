Festa di Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. I premiati

Elogio speciale ai vigili del fuoco Federico Leoni, Luca Lavagi, Luca Gaetano Torluccio, Federico Poggiani e Luca Menghi per il coraggioso intervento compiuto il 1 novembre 2025 a Calignaia

Elogio speciale ai vigili del fuoco Federico Leoni, Luca Lavagi, Luca Gaetano Torluccio, Federico Poggiani e Luca Menghi per il coraggioso intervento compiuto il 1 novembre 2025 a Calignaia (il riconoscimento è stato conferito stamattina) dove una donna, con l’intento di lanciarsi nel vuoto dal ponte, si era trovata a 50 metri d’altezza oltre le barriere di protezione. Questo elogio celebra il coraggio, la dedizione e la prontezza dei vigili del fuoco sempre pronti a proteggere i cittadini e affrontare il pericolo con determinazione

“La celebrazione odierna della prima Festa di Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco qui a Livorno non rappresenta soltanto una ricorrenza simbolica, ma costituisce un momento di autentico riconoscimento verso donne e uomini che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per proteggere la nostra. I vigili del fuoco svolgono una funzione essenziale per la sicurezza del territorio. Il loro non è semplicemente un lavoro, ma una vera e propria missione: intervenire dove c’è pericolo, dove c’è sofferenza, dove c’è bisogno di competenza, coraggio e umanità.

Come rappresentante del Governo, a nome delle istituzioni statali della provincia di Livorno, desidero esprimere un ringraziamento sincero e profondo per il lavoro straordinario che svolgono quotidianamente, per il sacrificio, per la professionalità e per quello spirito altruistico che li contraddistingue e che rappresenta uno dei valori più alti dello Stato.

La provincia di Livorno sa di poter contare su un Corpo che è presidio di legalità, efficienza e solidarietà concreta. E di questo siamo tutti profondamente riconoscenti”.

Giancarlo Dionisi

Prefetto di Livorno

