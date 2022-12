Fiaip Livorno celebra i 40 anni di attività

Il collegio provinciale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali festeggia in Fortezza Vecchia con un appuntamento durante il quale verranno premiati gli agenti immobiliari storici dell’intera provincia labronica

Il collegio FIAIP Livorno (la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) celebra il quarantennale dalla propria nascita con un evento che si terrà venerdì 16 dicembre, nella location della Fortezza Vecchia, simbolo della città di Livorno. L’appuntamento prenderà il via a partire dalle ore 9.30 e si protrarrà fino a sera con un pranzo conviviale nella Sala Ferretti durante il quale saranno ripercorsi quarant’anni di sfide e di successi, di lavoro e di crescita, con uno sguardo rivolto ai tanti momenti vissuti dagli associati e testimoniati da immagini e video. Nell’occasione si terrà anche la premiazione degli agenti immobiliari che hanno raggiunto 40 anni di attività con una targa ricordo per l’impegno nella crescita della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. A condurre la giornata di festeggiamenti sarà il poliedrico artista livornese Enrico Rosteni e tra gli ospiti ci saranno la vice presidente nazionale FIAIP Monica Andreotti e il condirettore generale di Auxilia Finance Alessandro Bonucci.

“Celebreremo al meglio – sottolinea il presidente del collegio FIAIP di Livorno, Maurizio Pioli – un viaggio appassionante fatto di lotte per tutelare i nostri diritti di agenti immobiliari, fatto di momenti passati cercando di dare uno sviluppo reale ad una categoria che si colloca al centro della crescita economica del Paese. Un viaggio a volte faticoso ma sicuramente ricco di soddisfazioni che hanno portato il nostro collegio ad ottenere risultati importanti sia all’interno delle istituzioni locali che negli organi federativi regionali e nazionali”.

“Abbiamo contributo con spirito di servizio e con le nostre competenze – conclude Maurizio Pioli – a far crescere FIAIP cercando di dare un valore aggiunto alla formazione come mezzo di crescita professionale. Assistendo i nostri associati e tenendoli sempre aggiornati e pronti ad affrontare le continue e, a volte vessatorie, normative che ci hanno toccato da vicino come l’antiriciclaggio e la privacy. Saremo onorati di avere vicino, in questa occasione così importante, tutti coloro che con noi hanno condiviso questi bellissimi momenti”.

