Fiaschi imita il prof. Schettini ospite del suo programma

Da una parte Vincenzo Schettini, il prof di fisica conosciuto per le sue lezioni sui social e per essere il presentatore del programma su Rai 2 La fisica dell’amore. Dall’altra Leonardo Fischi, comico e bravissimo imitatore livornese. Sono stati loro il 20 ottobre in tv a dare vita ad un simpatico siparietto da migliaia di visualizzazioni con Fischi grande protagonista che nei panni di Schettini ha fatto divertire moltissimo il pubblico e il diretto interessato che alla fine ha dato la pubblicità mostrando di aver apprezzato tantissimo l’imitazione. Potete rivedere qui il video di Rai Play.

Condividi:

Riproduzione riservata ©