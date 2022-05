File per il ritiro dei passaporti, nuovi orari e più aperture

Nuovi orari e più disponibilità per il ritiro dei passaporti in concomitanza delle ferie estive. Ecco il nuovo calendario e tutte le info utili

La divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Livorno di viale Boccaccio, 5 comunica che, al fine di venire incontro alle numerose richieste pervenute dall’utenza in concomitanza con le ferie estive, a cessate esigenze, per il ritiro dei documenti di espatrio rilasciati, l’Ufficio Passaporti osserverà il seguente orario nei giorni feriali: ogni martedì, mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30.

Per la consegna della documentazione tesa ad ottenere il rilascio dei documenti di espatrio (passaporto/atto accompagno): lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì con orario 9.00/12.00 tramite appuntamento on line, più 10 utenti ricevuti al di fuori dell’appuntamento on line sabato: dalle 9.00 alle 12.00, esclusivamente con appuntamento on line.

Le informazioni verranno fornite tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, in orario 9.00/12.00, contattando il numero 0586/235562 o tramite la seguente mail: [email protected].

Eventuali, comprovate urgenze (motivi di lavoro, salute e studio) potranno essere rappresentate alla seguente mail: [email protected].

Con l’occasione, si ricorda che nell’ottica di migliorare la qualità dei servizi resi al cittadino, il Ministero dell’Interno, in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ha realizzato un sistema informatico denominato “Agenda Passaporto”, volto ad agevolare lo svolgimento di tutti quegli adempimenti correlati con il rilascio del passaporto biometrico elettronico.

In particolare, potranno essere evitate le attese presso la Questura ed i Commissariati della provincia, Uffici preposti al ritiro della documentazione e relativa acquisizione delle impronte digitali.

Si tratta di un sistema che consente ai cittadini di registrarsi e presentare, direttamente via web, la domanda per ottenere il passaporto biometrico, prenotando contestualmente l’appuntamento, presso gli Uffici Passaporti citati, per la rilevazione delle impronte digitali. per rendere possibile ciò è necessario accedere e registrarsi direttamente sul sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it/.

In pratica, coloro che vorranno avvalersi del programma potranno scegliere l’ufficio ove desiderano recarsi (Questura o Commissariati) e, dopo aver accertato la disponibilità ricettiva del luogo scelto, procederanno alla realizzazione della prenotazione, che consiste nella compilazione tramite P.C. di una maschera nella quale verranno inseriti tutti i dati inerenti le generalità, i dati anagrafici ed i connotati dell’utente. Insieme alla ricevuta di appuntamento l’utente viene fornito del modello 308 debitamente compilato nonché di un promemoria che elenca ciò che è necessario presentare al momento della consegna dell’istanza.

Si ricorda, infine, che sul sito web www.poliziadistato.it – questura Livorno – servizi per il cittadino alle voci “passaporti” ed “espatrio minori” sono presenti tutte le informazioni al riguardo.