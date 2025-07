Finanza, cambio al vertice: il colonnello Forcina prende il posto di Antuofermo

Passaggio di consegne alla guida del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno. Dopo tre anni di servizio nella città labronica, il Colonnello t.ST Cesare Antuofermo lascia l’incarico per un nuovo prestigioso ruolo a Roma presso i Reparti Speciali. Al suo posto arriva il Colonnello t.SPEF Gianluca Forcina, proveniente dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Capitale.

La cerimonia di avvicendamento si è svolta nel pomeriggio di lunedì 7 luglio all’interno della caserma “Russo”, alla presenza delle principali autorità militari locali: i Comandanti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, del Gruppo di Livorno e delle Compagnie di Cecina, Piombino e Portoferraio. Presenti anche rappresentanze degli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri in servizio, insieme alle Associazioni Sindacali e alle sezioni locali dell’A.N.F.I.

A sottolineare l’importanza del momento, la presenza del Generale di Divisione Giuseppe Magliocco, Comandante Regionale Toscana, che ha voluto ringraziare personalmente il Colonnello Antuofermo per il lavoro svolto a Livorno. “Un’attività intensa e proficua – ha detto – che ha permesso di conseguire risultati significativi nella lotta alle illegalità economiche e finanziarie, rafforzando il ruolo della Guardia di Finanza sul territorio”.

Il Generale Magliocco ha poi presentato ufficialmente il nuovo Comandante, Colonnello Gianluca Forcina, esprimendo stima e formulando i migliori auguri per il suo nuovo incarico, nel segno della continuità operativa.

Originario di Formia (LT), classe 1977, Gianluca Forcina ha alle spalle una lunga e articolata carriera nella Guardia di Finanza, iniziata nel 1996. Dopo l’ingresso in Accademia nel 1998, ha prestato servizio in diverse sedi e ruoli chiave: Comandante della Tenenza di Vieste, Sezione del Nucleo di Polizia Tributaria di Milano, Sezioni del Comando Generale, e più recentemente Comandante del Gruppo Tutela del Risparmio del Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

Laureato in Giurisprudenza e in Economia, ha inoltre conseguito un master in diritto tributario internazionale presso la LUMSA di Roma e il titolo della Scuola di Polizia Economico-Finanziaria. Ha ricoperto anche incarichi di docenza all’interno dell’Accademia e della Scuola del Corpo, insegnando diritto tributario e materie tecnico-giuridiche.

Il suo arrivo a Livorno segna l’inizio di una nuova fase per il Comando Provinciale, che potrà contare su un ufficiale esperto e preparato, pronto a raccogliere il testimone lasciato da Antuofermo.

