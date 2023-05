Finanza e Dogane: nuove linee d’azione per il contrasto ai traffici illeciti

L’occasione è stata utile per approfondire con nuovo slancio e prospettive la già ampia e fattiva collaborazione che vede quotidianamente impegnati insieme, nelle rispettive competenze e procedure, i finanzieri ed i doganieri labronici

L’Ufficio delle Dogane di Livorno ha di recente ospitato l’incontro con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, per dare attuazione al protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza, stipulato a Roma lo scorso 3 aprile.

L’obiettivo dell’incontro è stato, nell’ottica di consolidare i rapporti di cooperazione, definire le linee di azione per finalizzare l’attività congiunta ad una comune analisi dei rischi tributari ed extra-tributari sul territorio. L’occasione è stata utile per approfondire con nuovo slancio e prospettive la già ampia e fattiva collaborazione che vede quotidianamente impegnati insieme, nelle rispettive competenze e procedure, i finanzieri ed i doganieri labronici, soprattutto nel contesto portuale, dove si spazia dalla lotta al traffico di stupefacenti, alla tutela del Made in Italy, al contrasto alle frodi doganali ed in materia di accise.

Saranno pianificate azioni mirate di controllo su tutto il territorio della provincia, con particolare attenzione ad alcuni settori specifici come il Cites (tutela del patrimonio animale e vegetale specie protette), il comparto valutario, i prodotti energetici e il fenomeno del contrabbando.

All’incontro hanno partecipato, per la Guardia di Finanza, il Comandante Provinciale di Livorno Col. t.ST Cesare Antuofermo, il Comandante del locale Gruppo Ten. Col. Luigi Mennella ed il Comandante del 2^ Nucleo Operativo Cap. Antonio Stabile; per l’Agenzia delle Dogane era invece presente il Direttore Provinciale dr. Giovanni Parisi, ed il responsabile dell’antifrode dottoressa Rapisarda.

Condividi: