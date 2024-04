Finanza: interdetto il titolare di un’agenzia immobiliare

Nei confronti del titolare dell'agenzia immobiliare la guardia di finanza ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di circa 50.000 € e di un immobile. I controlli proseguiranno nell'ambito di un protocollo in materia di abusivismo immobiliare che il 17 aprile in camera di commercio ha visto riunirsi il tavolo periodico

La guardia di finanza ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, di circa 50.000 € e di un immobile, e ha dato esecuzione ad una misura cautelare personale consistente nell’interdizione dall’esercizio dell’attività professionale nei confronti del titolare di un’agenzia immobiliare. Questa notizia, contenuta in un comunicato stampa del 23 aprile, arriva a distanza di pochi giorni dal tavolo periodico in materia di abusivismo immobiliare che il 17 aprile ha visto riunirsi – per la verifica dello stato di attuazione del protocollo – la Camera di commercio Maremma e Tirreno insieme a Guardia di Finanza di Livorno, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali di Livorno, Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari di Livorno e Grosseto, Associazione Nazionale Agenti e Mediatori d’Affari di Livorno e le direzioni provinciali Inps di Grosseto e Livorno. Per completezza, prosegue la nota stampa, si evidenzia come il procedimento penale verta ancora nella fase delle indagini preliminari e che le responsabilità saranno definitivamente accertate solo dove intervenga sentenza irrevocabile di condanna. Inoltre, si spiega che la categoria degli agenti immobiliari rientra tra soggetti non finanziari sottoposti ai dettami del Dlgs 231/2007 e si rammenta che se il mediatore immobiliare non è regolarmente abilitato non ha diritto ad alcuna provvigione. La Guardia di Finanza proseguirà questa tipologia di controlli, da una parte, per tutelare gli imprenditori di settore che lavorano in regola e, dall’altra, per individuare e sanzionare coloro che svolgono professioni in maniera abusiva e irregolare.

