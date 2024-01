Finanza. Scoperta evasione fiscale, denunciati due imprenditori

Le fiamme gialle hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo di € 526.763,40 corrispondenti all'imposta evasa calcolata sul quantum delle fatture false

Le Fiamme Gialle del Gruppo di Livorno hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Livorno, avente ad oggetto imposte evase per un ammontare complessivo di oltre mezzo milione di euro nei confronti di due società a responsabilità limitata operanti nel settore della movimentazione delle merci. L’indagine, si legge in un comunicato stampa, trae origine da un’accurata attività investigativa sfociata nell’esecuzione di due verifiche fiscali esperite nei

riguardi dei suddetti soggetti giuridici, aventi la medesima sede legale e la medesima compagine sociale, che hanno consentito di rilevare, tra l’altro, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di una delle due società nei confronti dell’altra.

L’utilizzo di fatture false ha, infatti, permesso alle due entità giuridiche di spostare utile imponibile senza che vi fosse alcuna valida ragione economica, realizzando, conseguentemente, un illecito risparmio fiscale, consistito nell’abbattimento della base

imponibile, da un lato, e nel sistematico illecito utilizzo di crediti d’imposta vantati nei confronti dello Stato, dall’altro. La liquidità così trasferita è stata poi utilizzata per il pagamento di ingenti compensi ai due soci amministratori a discapito della redditività d’impresa. In sostanza, prosegue la nota stampa, a fronte di ricavi societari dimezzati, i compensi agli amministratori si sono sostanzialmente duplicati. Si è proceduto, pertanto, a denunciare i rispettivi rappresentanti legali per le ipotesi di reato ex artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000, richiedendo, nel contempo, l’emissione di un decreto

di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per complessivi € 526.763,40, corrispondenti all’imposta evasa calcolata sul quantum delle fatture false.

Inoltre, nel corso della verifica nei confronti delle due imprese sono state rilevate operazioni che si riflettevano sulla posizione fiscale dei due soci amministratori e pertanto si è reso necessario avviare una verifica fiscale ai fini delle Il.DD. anche nei loro confronti, conclusasi con la formulazione di rilievi per la mancata dichiarazione di utili percepiti mediante “prestito

soci”, sotto forma di “indennità di trasferta” e liquidazione del

“Trattamento di Fine Mandato”.

Le suddette attività ispettive, esperite in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, hanno consentito di recuperare a tassazione complessivamente € 6.452.221 di cui 6.157.247 ai fini Il.DD ed € 294.974,00 ai fini I.V.A.

Il servizio svolto testimonia l’impegno profuso dalla Guardia di Finanza – quale forza di polizia economico/finanziaria – nel contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale che, oltre a costituire una grave violazione in sé, consentono agli imprenditori disonesti di sfruttare indebiti vantaggi fiscali di cui

non beneficiano coloro che operano nel rispetto delle regole e del mercato.

Si evidenzia che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo dove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

La diffusione del presente comunicato stampa è stata autorizzata dalla Procura della Repubblica di Livorno (art. 5,

comma 1, D.lgs. n. 106/2006, come introdotto dall’art. 3 del D.lgs. n. 188/2021).

