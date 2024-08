Finanza, scoperti in un albergo 28 lavoratori irregolari

vNei confronti dei lavoratori sono stati corrisposti emolumenti “fuori busta” per oltre 20mila euro, registrati fittiziamente nella documentazione contabile come “rimborso spese”. Nel corso controllo è emerso inoltre un ulteriore lavoratore “in nero”. Contestate anche ritenute non operate/versate per oltre 5mila euro, nonché sanzioni amministrative per ulteriori 3mila euro. Il titolare dell'albergo sta regolarizzando la situazione

Grande attenzione nell’attuale periodo estivo da parte della Guardia di Finanza alla tutela del distretto “turistico-alberghiero”, dei lavoratori e delle norme fiscali di settore. Le attività di controllo sono in corso in tutta la provincia, dal capoluogo alle isole dell’arcipelago, con i reparti coordinati dal Comando Provinciale Livorno sulla base delle indicazioni del Comando Regionale toscano. Questa volta il servizio svolto in piena e fattiva collaborazione con l’Ispettorato territoriale del lavoro ha portato, si legge in un comunicato stampa del 12 agosto, ad individuare in un albergo di Livorno 28 lavoratori dipendenti irregolari nei confronti dei quali sono stati corrisposti emolumenti “fuori busta” per oltre 20mila euro, registrati fittiziamente nella documentazione contabile quali “rimborso spese”. Ciò, prosegue la nota stampa, al fine di evadere le previste ritenute assistenziali, fiscali e previdenziali. Nel corso del medesimo controllo è emerso inoltre un ulteriore lavoratore “in nero”. Contestate anche ritenute non operate/versate per oltre 5mila euro, nonché sanzioni amministrative per ulteriori 3mila euro. Il titolare dell’albergo sta regolarizzando la situazione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©