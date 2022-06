Finestre sul passato, inaugurato il primo dei due pannelli tridimensionali

Giovani livornesi raccontano la città grazie ad un progetto di partecipazione. Finestre sul passato è stato realizzato da: Nicola Benvenuti, Linda Cipriani, Irene Gualandi, Nicole Incoronato, Melissa Pagano, Giulia Pernice, Lorenzo Palma. Nicola, ideatore del progetto: "Orgogliosi di aver valorizzato la nostra città"

Raccontare la città attraverso dei pannelli fotografici tridimensionali. E’ questo l’obiettivo dei ragazzi e delle ragazze di “Finestre sul passato”, uno dei tre percorsi nati da NEET, progetto finanziato da ANCI, che ha messo insieme le città di Genova e Livorno e che sul nostro territorio è stato coordinato dall’Ufficio Servizi Scolastici Integrati Rete Scolastica, CRED e CIAF. Alla presenza del sindaco Luca Salvetti e della vicesindaca Libera Camici è stato svelato il primo dei due pannelli realizzati che sovrappone ad uno dei palazzi di Piazza della Repubblica una foto storica che lo ritrae poco dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Il sindaco ha rimarcato l’importanza del progetto “per presentare i mille volti interessanti di Livorno, non ultimi quello storico e artistico”. Nicola Benvenuti, ideatore del progetto: “Alla base di questo progetto c’è l’idea che la nostra città abbia un grande potenziale e che non sia stato sfruttato al massimo delle sue potenzialità. Il patrimonio e gli scorci più suggestivi della città possono interessare sia i cittadini per scoprire la loro stessa città, sia i turisti che, passando per la nostra città, spesso la abbandonano in breve tempo per recarsi in mete più famose come le varie città d’arte toscane. Riteniamo che Livorno abbia invece tutte le carte in regola per attrarre questi turisti e offrire loro un buon spunto per passare una bella giornata in città. Una serie di pannelli standard che tramite la sovrapposizione prospettica mostrano la Livorno che è stata grazie alle immagini di archivio e il contesto attuale. In questo modo è possibile ricostruire la storia e anche lo sviluppo urbanistico cercando di incuriosire”.

Il sindaco ha poi ringraziato i ragazzi e le ragazze: “Che un’idea come questa venga dalle giovani generazioni livornesi le dà ancora più valore perché parla del legame forte che esiste con la città e la voglia di raccontarne la storia e promuoverne l’immagine”. “Finestre sul passato è un progetto che ha preso vita anche grazie alla tenacia dei giovani livornesi e della rete territoriale che hanno attivato. NEET è stata una palestra per tutti i partecipanti, che hanno avuto modo di formarsi sui principi della progettazione e sperimentare quanto può essere complesso realizzare ciò che si ha in mente. Fatica ripagata pienamente però dalla soddisfazione di vedere una comunità che si attiva e un’idea che prende forma! “ ha dichiarato Guido Ricci, psicologo di comunità e vicepresidente della cooperativa Linc che, con Arci Livorno, ha coordinato le azioni dei ragazzi e delle ragazze di Neet.

Finestre sul Passato è quindi un nuovo frutto di un percorso nato nel 2021 dietro forte spinta della Vicesindaca Libera Camici che oggi può dichiarare quella di NEET “un’esperienza da ripetere, che ha dato modo di valorizzare le potenzialità dei giovani e delle giovani Livornesi. Finestre sul Passato è l’ennesima conferma del fatto che fornendo ai ragazzi gli strumenti per concretizzare le loro idee, i progetti vanno a buon fine e muovono energie sul territorio. Una strada da percorrere anche in futuro”. Finestre sul passato è stato realizzato da: Nicola Benvenuti, Linda Cipriani, Irene Gualandi, Nicole Incoronato, Melissa Pagano, Giulia Pernice, Lorenzo Palma. Potete seguire il progetto su Instagram: @finestre_sul_passato.

Condividi: