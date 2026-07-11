Finestrino dell’auto distrutto sul lungomare: “Non hanno rubato nulla, gesto vandalico”

L'appello di un lettore dopo quanto accaduto in viale Italia, di fronte al bar La Vela: "Vorremmo capire se nella stessa mattinata sono state prese di mira anche altre vetture". Presentata denuncia

Un gesto vandalico che ha provocato danni e tanta amarezza. È la segnalazione arrivata alla redazione di QuiLivorno.it da parte di Manuel P., che racconta quanto accaduto nella mattinata di venerdì 10 luglio in viale Italia, di fronte al bar La Vela.

Secondo quanto riferito dal lettore, tra le 9 e le 12, la suocera aveva parcheggiato la propria Fiat 500L bianca per trascorrere qualche ora al mare insieme al nipote. Al ritorno avrebbe trovato il finestrino posteriore destro completamente infranto.

“La cosa che ci lascia più amareggiati – racconta il lettore – è che non è stato rubato assolutamente nulla. Si è trattato di un gesto di puro e gratuito vandalismo, che rende quanto accaduto ancora più incomprensibile”.

Oltre al danno materiale, la famiglia sottolinea anche il forte impatto emotivo dell’episodio. “Il vetro distrutto è proprio dal lato del seggiolino del bambino. Mia suocera è rimasta profondamente scossa nel trovarsi davanti a quella scena”.

Per l’accaduto è stata presentata denuncia alle autorità competenti. Attraverso QuiLivorno.it, la famiglia lancia anche un appello ai lettori per capire se, nella stessa fascia oraria e nella zona del lungomare, altre auto siano state oggetto di analoghi atti vandalici.

Chi fosse in possesso di informazioni utili o avesse assistito a episodi simili può segnalarlo alla nostra redazione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©