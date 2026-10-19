Fioristi Confcommercio, Fabio Melani eletto presidente

Il nuovo direttivo punta a promuovere la cultura del fiore, valorizzare la qualità del prodotto e riconoscere il ruolo dei fioristi come artigiani capaci di unire competenza, creatività e maestria, offrendo ai clienti un servizio professionale e personalizzato.

Si rinnova il consiglio direttivo dei Fioristi Confcom della provincia di Livorno. Alla presidenza è stato eletto Fabio Melani, titolare di Melani Fiori, affiancato dalla vicepresidente Jasmine Sbarbati dell’Atelier del Fiore. Completano il consiglio Elena Canacci, di Ebrezza di Fiori, e Stefano Del Nista, di Arcobaleno.

Il nuovo direttivo intende valorizzare la professionalità dei fioristi, promuovendo una cultura del fiore che metta al centro la qualità del prodotto, la competenza e la maestria artigianale.

“Il nostro obiettivo è far comprendere quanto lavoro, esperienza e sensibilità ci siano dietro una composizione floreale”, sottolinea il neopresidente Fabio Melani. “Il fiore di qualità, selezionato con cura e lavorato con maestria, è il risultato di una professionalità che merita di essere riconosciuta. Vogliamo valorizzare il ruolo del fiorista come artigiano capace di trasformare fiori e piante in creazioni originali, offrendo al cliente non soltanto un prodotto, ma anche competenza, consulenza e creatività”.

Tra le priorità del nuovo consiglio anche la promozione della cultura floreale e la valorizzazione dei negozi specializzati, che rappresentano un punto di riferimento per chi cerca qualità, servizio personalizzato e attenzione ai dettagli.

Al nuovo direttivo invia le congratulazioni la presidente provinciale Confcom Confcommercio Francesca Marcucci. “Buon lavoro ai neoeletti. Il vostro è un mestiere nel quale tradizione, creatività e aggiornamento professionale si incontrano continuamente. Sono certa che darete il meglio per dare legittimo riconoscimento al vostro settore”.

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