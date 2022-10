Flash Mob sulle scale del Comune per sostenere le donne iraniane

L'evento, aperto a tutti i dipendenti comunali e a chi vorrà partecipare, è stato organizzato dalla VIII Commissione del Comune di Livorno e si svolgerà giovedì 13 ottobre

L’VIII° Commissione del Comune di Livorno ha organizzato un flash mob giovedì 13 ottobre alle ore 13 sulle scale esterne del Comune di Livorno per sostenere le donne iraniane. L’evento aperto a tutti/tutte i/le dipendenti comunali e a chi vorrà partecipare. E’ impellente la necessità di esprimere la solidarietà alle donne iraniane costrette a subire costrizioni fisiche e morali a causa dell’imposizione del velo. La morte di Masha Amini è un evento che deve costituire memoria e che grida tutela internazionale dei diritti delle donne iraniane ma non solo, non dovendo dimenticare che la condizione della donna è un tema molto delicato in molte parti del mondo.

Le donne iraniane nel mondo, anche quelle residenti nel nostro territorio e nella provincia di Livorno, ci chiedono di accendere i riflettori sulla loro situazione e di non lasciarle sole. La loro protesta contro i brutali omicidi delle ultime settimane è coraggiosa e pacifica, e ogni giorno raccoglie un numero di adesioni sempre più ampio.

Condividi: