Fondazione Lem alla fiera sul turismo di Bari

Dopo Monaco di Baviera, la Destination Management Organization livornese ha partecipato ad uno dei principali eventi turistici del Mezzogiorno per presentare le eccellenze del territorio. A metà marzo Livorno sarà al Salon International du Tourisme di Parigi per presentare la propria offerta al mercato francese

Prosegue l’intensa attività di promozione nazionale e internazionale della Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea. A pochi giorni dalla conclusione della fiera F.RE.E. di Monaco di Baviera, la Destination Management Organization (DMO) dell’Ambito Livorno è sbarcata a Bari, all’interno degli spazi messi a disposizione di Toscana Promozione Turistica, per l’apertura di BTM – Business Tourism Management. L’evento, ospitato nella Nuova Fiera del Levante fino al 27 febbraio, si conferma come uno dei poli fieristici più rilevanti d’Italia, forte di una crescita costante che nell’ultima edizione ha sfiorato le 50.000 presenze e che quest’anno vede la partecipazione di oltre 545 espositori e 120 buyer internazionali qualificati. La presenza a Bari rappresenta un momento fondamentale per consolidare il posizionamento di Livorno nel mercato del turismo d’esperienza e dell’accoglienza di qualità. Gli operatori della Fondazione LEM sono stati impegnati in un’azione di valorizzazione B2C (business-to-consumer) della destinazione e in una fitta agenda di incontri B2B (business-to-business) con oltre 20 appuntamenti effettuati con tour operator, agenti di viaggio e professionisti del settore, finalizzati a favorire l’incoming verso la destinazione livornese. Al centro della proposta c’è il catalogo delle esperienze che il territorio è in grado di offrire: dai tour nautici ai percorsi enogastronomici, fino alle nuove frontiere del turismo outdoor e culturale che caratterizzano l’Ambito.

La partecipazione a BTM non è un evento isolato, ma si inserisce in una strategia organica e di ampio respiro che vede la Fondazione LEM impegnata nelle principali iniziative del turismo. Questo percorso di internazionalizzazione è iniziato nel settembre 2025 con la presenza all’IBF (Italian Bike Festival) di Misano Adriatico, focalizzato sul cicloturismo, e al WTE (World Tourism Event) di Roma dedicato ai siti patrimonio UNESCO. La promozione è proseguita poi a ottobre con il TTG Travel Experience di Rimini, appuntamento di riferimento per il mercato italiano, e nei primi mesi del 2026 con la BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano e la recente trasferta bavarese a Monaco. Questa tappa pugliese precede l’ultimo grande appuntamento della stagione primaverile, il Salon International du Tourisme di Parigi, previsto per la metà di marzo, dove Livorno presenterà la propria offerta al mercato francese. Attraverso questo tour delle principali fiere di settore, Fondazione LEM persegue l’obiettivo di destagionalizzare i flussi e diversificare i mercati di riferimento, puntando su una narrazione del territorio che sappia coniugare l’appeal per una destinazione ancora autentica con l’innovazione dei servizi turistici. L’investimento in queste vetrine internazionali conferma la volontà dell’Ambito Livorno di giocare un ruolo di valore nelle dinamiche del turismo regionale, puntando su relazioni dirette e qualificate con gli attori del mercato nazionale e internazionale.

