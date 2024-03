Fondazione Lem alle fiere turistiche Sharing Tuscany e Discover Italy

Dopo il lancio del Portale del turismo dell’Ambito Livorno-Capraia-Collesalvetti con le sue 45 esperienze di visita, Fondazione Lem mette un altro tassello alla definitiva costruzione delle azioni della sua mission partecipando alle due fiere turistiche con Acquario di Livorno e Tenuta Bellavista Insuese. Tramonti: "E' la prima volta che delle aziende partecipano in modo coordinato con la Fondazione ad importanti eventi rivolti a buyer italiani e stranieri"

Dopo il lancio del Portale del turismo dell’Ambito Livorno-Capraia-Collesalvetti con le sue 45 esperienze di visita ad oggi, la Fondazione LEM-Livorno Euro Mediterranea mette un altro tassello alla definitiva costruzione delle azioni della sua mission: la partecipazione alle fiere turistiche. Per fare questo ha deciso di accompagnare la presenza di due imprese dell’Ambito ad altrettanti importanti appuntamenti di settore che si svolgeranno a marzo e aprile: Sharing Tuscany e Discover Italy. I due soggetti imprenditoriali sono Acquario di Livorno, gestito da Costa Edutainment SpA, e Tenuta Bellavista Insuese, i primi che si sono fatti avanti dopo l’adesione al percorso partecipativo di relazione con le imprese dell’Ambito organizzato da Fondazione LEM nel corso del 2023. Afferma Adriano Tramonti, referente per la promozione dell’Ambito di Fondazione LEM: “Si tratta della prima volta che delle aziende partecipano in modo coordinato con la Fondazione ad importanti eventi rivolte a buyer italiani e stranieri. Speriamo che in futuro altri soggetti che hanno condiviso con noi il percorso di valorizzazione dell’Ambito e dei suoi stakeholder turistici si affaccino alle fiere di settore a cui sono invitate da Toscana Promozione Turistica”. Patrizia Leardini, Chief Operation Officer Costa Edutainment S.p.A.: “L’adesione a questa iniziativa conferma l’impegno che da sempre l’Acquario di Livorno e Costa Edutainment mettono nel lavorare in rete con gli altri soggetti culturali, scientifici, turistici e istituzionali del territorio. Dopo aver preso parte al percorso partecipativo dell’Ambito, abbiamo colto con piacere l’invito della Fondazione LEM a far parte di questi eventi, certi che sia un’ottima occasione di valorizzazione e promozione del territorio dell’Ambito, da cui tutte le realtà trarranno beneficio”. “Come azienda che ha aderito al percorso partecipativo e al portale dell’Ambito Livorno-Capraia- Collesalvetti – afferma Davide Valeri, direttore Tenuta Bellavista Insuese – siamo entusiasti di partecipare a queste importanti fiere in collaborazione con la Fondazione LEM. È un’opportunità unica, per noi, mostrare ai clienti le nostre originali offerte ed esperienze mentre contribuiamo alla crescita e alla promozione del turismo nella regione. Grazie alla sinergia tra enti pubblici e imprese private possiamo consolidare il nostro ruolo nel panorama turistico locale ed internazionale”.

Sharing Tuscany è il più importante workshop BtoB in Toscana. È organizzato da Toscana Promozione Turistica per favorire l’incontro tra offerta regionale e domanda nazionale. Si svolgerà a San Quirico d’Orcia l’11 e 12 marzo. I buyer sono tour operator, agenti di viaggio, organizzatori di eventi e wedding planner. L’interesse è per esperienze – in particolare culturali, outdoor ed enogastronomiche, location per eventi e matrimoni. La giornata del 12 sarà per questo dedicata ad incontri btob con agenda appuntamenti.

Discover Italy si svolgerà il 18 e 19 aprile a Sestri Levante. Si tratta anche in questo caso di un workshop BtoB dedicato esclusivamente all’Incoming, con opportunità per far conoscere e promuovere le occasioni di viaggio e soggiorno a hosted buyers selezionati. Questi provengono da tutto il mondo, in particolare Europa, Americhe, Medio Oriente e Penisola Arabica. Per il 2024 il focus sarà su turismo culturale, enogastronomico e attivo. La presenza delle due imprese dell’Ambito Livorno alle manifestazioni tiene conto sia della qualità e della provenienza dei buyers, che dei focus di riferimento dei workshop. Questi ultimi, infatti, sono in sintonia con la definizione delle destinazioni d’ambito come adeguate ad accogliere un turismo short break, culturale, green, enogastronomico e in cerca di mete romantiche.

