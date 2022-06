Fondazione LEM cerca un responsabile amministrativo a tempo pieno e indeterminato

Pubblicato un bando relativo ad una selezione per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato profilo “Responsabile amministrativo” - I livello CCNL Terziario della distribuzione e dei Servizi. Le candidature potranno essere presentate entro le ore 23.59 del 12 luglio 2022

La Fondazione LEM (Livorno Euro Mediterranea) che persegue le finalità della promozione della Città di Livorno e della sua immagine turistica a livello nazionale ed internazionale, lo sviluppo della sua vocazione turistica e culturale e dei servizi ad essa collegati, ha pubblicato un bando relativo ad una selezione per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato profilo “Responsabile amministrativo” – I livello CCNL Terziario della distribuzione e dei Servizi. Le candidature potranno essere presentate entro le ore 23.59 del 12 luglio 2022. Tra i requisiti, è richiesta la laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e Commercio o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente, e un’esperienza lavorativa di almeno 3 anni in fondazioni, società private, organismi di diritto pubblico con profilo di responsabile amministrativo o contabile e in enti pubblici con profilo di istruttore amministrativo o contabile (Cat. D). Per presentare la domanda occorre una PEC intestata al candidato. Il bando, con le informazioni dettagliate sui requisiti e sui titoli richiesti, gli argomenti di esame, i criteri di valutazione e le modalità di presentazione delle domande sono pubblicati sul sito internet della Fondazione LEM (https://fondazionelem.selezionieconcorsi.it/).

Condividi: