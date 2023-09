Fondazione Lem, manifestazione di interesse per la Luminaria di Natale

La Fondazione LEM Livorno Euro Mediterranea lancia una manifestazione di interesse a tutti i soggetti interessati alla realizzazione della Luminaria di Natale. La manifestazione di interesse è indirizzata ai Centri Commerciali Naturali e ai commercianti di una stessa strada raggruppati a questo fine. La Fondazione LEM parteciperà in quota parte all’allestimento della luminaria. La quota sarà definita e distribuita in base al numero di richieste pervenute entro le ore 12.00 di lunedì 18 settembre all’indirizzo [email protected]. Per info 0586 824191.

